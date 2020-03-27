الداخلية السعودية تحدد الفئات المسموح لها التنقل في مكة والرياض والمدينة

حددت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الجمعة 27 مارس/آذار، الفئات المسموح لها بالتنقل بين مكة والرياض والمدينة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية تأكيدها أنه استنادا لأمر منع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة 21 يوماً، سيتم السماح لبعض الفئات بالتنقل بين مدن مكة والرياض والمدينة.

وأوضحت الوزارة بأنه "سيتم السماح لملاك الإبل والاسطبلات وتجار الأنعام، بالدخول والخروج لكل من مدن: الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، خلال فترة رفع منع التجول فقط ليوم غد السبت، من الساعة 6 صباحاً إلى 3 عصراً".

وتابعت بقولها: "ذلك تيسيراً على المواطنين، ودعماً لحركة التجارة في هذا المجال، ولتأمين ومعالجة أوضاعهم".

وطالبت الداخلية السعودية من المواطنين والمقيمين أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها.

وتنوعت هذه التدابير، من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.