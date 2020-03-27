العاهل الأردني يتصل بسيدة مصابة بكورونا بعد إنجابها طفلة بعملية قيصرية...فيديو

وبحسب تسجيل وثّق المكالمة، فإن الملك اطمأن على صحة المريضة وأعرب عن اعتزازه الكبير بالكوادر الأردنية والكفاءات الطبية، كما تحدث للطبيبة التي أجرت العملية.

وأجريت، اليوم الجمعة، في مستشفى الملك عبد الله الجامعي في الرمثا، شمالي الأردن، أول عملية قيصرية لسيدة حامل في الشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا، طبقًا لوكالة "عمون".

وبيّن الفريق الطبي الذي أجرى العملية أن السيدة أنجبت طفلة أطلق عليها اسم جمان، وهي بحالة صحية جيدة، وما زالت السيدة والجنين في الحجر الصحي بالمستشفى ذاته.

وتعد العملية هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وربما تكون الثالثة على مستوى العالم بعد إرجاء عمليات في الصين، وفقا لما صرحت له استشارية النسائية والتوليد في المستشفى، ليلى علي الزغل.