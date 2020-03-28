قرقاش يغرد بشأن اتصال محمد بن زايد مع بشار الأسد

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت، على اتصال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالرئيس السوري، بشار الأسد.

وأكد قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالرئيس السوري، بشار الأسد، تجاوزا للحسابات السياسية الضيقة. قائلا: "الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه".

كما أكد الوزير الإماراتي، أن "البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 27, 2020

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد كشف مساء أمس الجمعة، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تفشي فيروس كورونا.

وقال ابن زايد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا"، مضيفا: "أكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".