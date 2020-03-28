السعودية تأمر بتوقيف 3 أشخاص استغلوا فيروس كورونا في "الإرجاف الديني"

ووفقا لصحيفة "عاجل"، تتضمن الاتهامات الموجهة، للأشخاص الثلاثة، اختلاق مسببات عقابية وتأثيم آثم وإسقاطات تحريضية مدلسة تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

ووفقا لما أعلنته السعودية حتى يوم الخميس، وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 1012 وثلاث وفيات.

وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين الماضي، أمرا بحظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما.

صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.