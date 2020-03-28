الكويت تعلن شفاء 7 حالات جديدة من فيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، إن "الحالات التي تعافت من الفيروس تعود لـ6 مواطنين كويتيين منهم 5 ذكور وأنثى بالاضافة إلى مقيمة"، مشيرا إلى أنه "سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كورونا".

وأكد وزير الصحة أن عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد ارتفعت إلى 64 حالة.

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 28, 2020

​واتخذت الكويت إجراءات مشددة لمكافحة فيروس "كورونا"، إذ أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، الـ500 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 130 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.