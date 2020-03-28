سوريا: تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها للتصدي لفيروس كورونا

أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، تعطيل الدراسة بالمدارس العامة والخاصة في الفترة ما بين 4 إلى 16 أبريل/نيسان المقبل للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن وزارة التربية قررت تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتبارا من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020".

وأضافت أن الخطوة تأتي في ضوء ما اتخذه الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

#عاجل|| #سانا.. في ضوء ما اتخذه الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس #كورونا #وزارة_التربية تقرر تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتباراً من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 28, 2020

وكانت الحكومة السورية، أعلنت الجمعة، منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 29 مارس/آذار وحتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

وأعلنت الحكومة السورية، يوم الأربعاء، بداية حظر التجول الليلي المفروض على كامل الأراضي السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.