موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" وتحظر التنقل بين المدن

سجلت موريتانيا، اليوم السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد. 19"، لتبلغ عدد حالات الإصابة المسجلة خمس حالات.

نواكشوط - سبوتنيك. وقال وزير الصحة محمد ولد حامد، في فيديو بثته صفحة الوزارة على فيسبوك، "الإصابة الأولى تعود لزوجة مواطن موريتاني مصاب بالفيروس، وعاد من فرنسا منتصف الشهر الجاري، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن من مدينة كيهيدي جنوب البلاد قدم من السنغال".

في هذه الأثناء، قررت الحكومة الموريتانية، منع التنقل بين الولايات البالغ عددها 13 ولاية، ابتداء من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

واستثني من القرار "الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الاتصالات)".

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وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت توقيف جميع الرحلات الدولية من وإلى البلاد، وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، كما قررت الحكومة حجز جميع الأشخاص الذين كانوا على صلة مباشرة بالمصابين، بالإضافة إلى حجز كل الأشخاص الوافدين من الخارج كليا لمدة 14 يوما.