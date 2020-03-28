قطر تطلق خدمات رعاية صحية إلكترونية لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، إطلاق خدمات رعاية صحية عن بعد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية لإيجاد حلولا رقمية مبتكرة للرعاية الصحية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن "خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية أو الافتراضية الجديدة تساعد على تعزيز سلامة الجميع من خلال السماح للمرضى بحجز موعد مع اختصاصيي الرعاية الصحية عبر الاتصال بالرقم 16000 وذلك في سبيل الحصول على استشارة طبية عن بُعد من طبيبهم، أوالحصول على إجازة مرضية، ومن ثم توصيل الأدوية الموصوفة لهم في منازلهم".

دولة قطر تُطلق خدمات رعاية صحية جديدة عن بُعد #سلامتك_هي_سلامتي https://t.co/L8kDLBLSsS — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 28, 2020

وأضافت أن "تعزيز وتيسير الوصول عن بُعد إلى خدمات الرعاية الصحية في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية سيساعد في الحد من الانتشار السريع لهذا الوباء".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالدولة إلى 562 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "وباء عالميا"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 600 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات 27 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 133 ألف شخص.