فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 97

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قرية أرطاس ببيت لحم، وفي بيت سكاريا، وحزما بالقدس.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال المؤتمر الصباحي الإيجازي، إن "إجمالي الإصابات بكورونا في الضفة الغربية وغزة ارتفع إلى 97 مع تسجيل 6 إصابات خلال اليوم الأخير في قريتي إرطاس وبيت سكاريا، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح ملحم، أن 4 إصابات جديدة تم تسجيلها في قرية أرطاس وبيت اسكاريا في بيت لحم، مشيرا إلى أن ‏الإصابات الجديدة ناجمة عن المخالطة وهم زوج السيدة المصابة وابن أختها وابن أخيها، وشقيقتها، بالإضافة إلى إصابتين في مدينة القدس واحدة في بلدة حزما والأخرى في بلدة القبيبة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال يوم الخميس الماضي، إن الأيام المقبلة، ستكون أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مضيفا: ليس علينا فقط بل على العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضاف اشتيه: "علينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من إسرائيل".

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، الـ500 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 130 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.