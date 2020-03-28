أول رد رسمي على أنباء وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كشف وزير الشؤون المدنية في فلسطين، حسين الشيخ، اليوم السبت، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وفاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال الشيخ على صفحته عبر "تويتر": "‏الرئيس محمود عباس يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فيروس كورونا مع كل الجهات المختصة، ويتمتع بصحة جيده ولا صحة لكل الإشاعات المغرضة من الطابور الخامس والمواقع الصفراء التي تهدف ضرب جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الحرجة . حمى الله شعبنا ووطننا"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) March 28, 2020

​وكانت مواقع عالمية نشرت أمس الجمعه، قالت إن هناك تأكيدات عن وفاة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.