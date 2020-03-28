المغرب تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 358 و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 358 شخصا.

وأضافت الوزارة، أن "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1455 حالة"، مؤكدة أن "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن بلغت 11 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 23"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأهابت وزارة الصحة المغربية "بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

ويعيش المغاربة منذ أسبوع حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ الى غاية 20 من نيسان/ أبريل القادم.