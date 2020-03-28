الجيش اللبناني يعلن تنفيذ إجراءات استثنائية تطبيقاً لقرار حظر التجول

أعلنت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجوال في البلاد، ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأصدرت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​ بيانا بعد قرار الحكومة اللبنانية جاء فيه: "إن وحدات الجيش المنتشرة في المناطق كافة نفذت إجراءات استثنائية تطبيقاً لقرار حظر التجوّل من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، ومتابعة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال.

نفّذت وحدات الجيش المنتشرة في المناطق كافة إجراءات استثنائية تطبيقاً لقرار حظر التجوّل من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، ومتابعة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/BWcORdYlF6 pic.twitter.com/EJX5F3rhTr — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 28, 2020

وشدّدت قيادة الجيش على وجوب الالتزام التام بتطبيق التعبئة العامة، ودعت المواطنين إلى التقيّد بالإجراءات والتعليمات لجهة البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلّا في حالات الضرورة القصوى، وعدم التجمّع لأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الحكومة اللبنانية قررت تمديد فترة التعبئة العامة بالبلاد حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويوجد في لبنان 368 حالة إصابة، بينهم 6 حالات وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 20 شخصا.