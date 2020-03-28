الكويت تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 235 حالة

أعلنت الكويت اليوم السبت، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" ليصبح الإجمالي 235 حالة.

وقالت الصحة الكويتية في بيان صباح اليوم: "تأكيد إصابة 10 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 235 حالة".

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 10 حالات جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 235 حالة pic.twitter.com/TVfKqelK4Z — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 28, 2020

وكانت السلطات الكويتية، أعلنت يوم السبت، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 حالة.

​واتخذت الكويت إجراءات مشددة لمكافحة فيروس "كورونا"، إذ أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، الـ500 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 130 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.