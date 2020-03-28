الخطوط السعودية تسير رحلات استثنائية إلى بريطانيا

قالت السفارة البريطانية إن شركة الخطوط الجوية العربية السعودية وافقت على تشغيل رحلات تجارية استثنائية للسماح للمواطنين البريطانيين وعائلاتهم بالعودة إلى المملكة المتحدة.

ووفقا لرسالة للسفارة البريطانية، ستقوم الشركة بتشغيل رحلات في الأسبوع، بداية 29 مارس من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو بلندن ورحلات إضافية إذا لزم الأمر، بحسب "رويترز".

في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، يوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا وجاء إعلان جونسون، بعد خضوعه لاختبار فيروس كورونا، الذي كشفت نتائجه أن الحالة إيجابية.

وتعد بريطانيا من البلدان المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الخميس أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، الـ500 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 130 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.