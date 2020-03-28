فيديو من داخل قطر على التلفزيون السعودي يثير ضجة

بثت القناة السعودية الرسمية، مقطعا لعملية تعقيم الشوارع، قالت إنها من العاصمة الرياض، في حين أظهرت الصور أنها من العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وسائل إعلام قطرية إن "لوحة المركبات كانت تحمل اسم قطر"، الأمر الذي لقي تفاعلا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن "الفيديو، الذي عرضته القناة السعودية، يكشف عن أن الشوارع شوارع قطر والآليات قطرية 100% ولوحاتها المرورية قطرية، ولكن المثبت الوحيد في الفيديو أن الشاشة التي عرض عليها سعودية والمذيع سعودي".

وشرعت قطر والسعودية وعدد من دول العالم بجملة من الإجراءات لمواجهة "كورونا"، كان منها تعقيم الشوارع خلال فترة المساء، باستخدام شاحنات محملة بالمطهرات.

وسجلت قطر، حتى اليوم السبت، 562 حالة إصابة بالفيروس، بينما سجلت السعودية 1104 إصابات، توفي منهم 3.

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وتشهد العلاقات القطرية السعودية توترا منذ إعلان الأخيرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو/ حزيران 2017، مع دول المقاطعة (البحرين والإمارات ومصر) في أكبر أزمة تشهدها منطقة الخليج.