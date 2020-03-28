مقتدى الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس كورونا

اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن تقنين زواج المثليين "من أفدح ما تسبب بانتشار فيروس كورونا".

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر، إن "من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء هو تقنين (زواج المثليين)".

وأضاف: "من هنا أدعو كل الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فورا وبلا توان فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب. وإلا فلات حين مندم".

وسجل العراق، حتى الجمعة 27 آذار/مارس، 4 وفيات، وإصابة 76 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع المجموع الكلي في عموم البلاد، إلى 40 وفاة و458 إصابة.

وكشفت الأبحاث الوراثية أن فيروس "كورونا" المسبب لوباء "كوفيد - 19" قد نشأ، على الأرجح، في الخفافيش، وهذا ما حدث في سوق ووهان الرطب حيث يعتقد العديد من الخبراء أن "كوفيد 19" قد ظهر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.