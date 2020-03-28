منها نقل الغذاء... الحكومة السورية تحدد الاستثناءات الضرورية للحركة أثناء حظر التجول

استثنت الحكومة السورية كل ما يتعلق بنقل المواد الغذائية أو ما يلزم للإنتاج الصناعي والزراعي من إجراءات حظر الحركة والتنقل في البلاد.

وذكرت وكالة "سانا" اليوم السبت أن:

"الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات للتصدي لوباء كورونا يجتمع حالياً ويؤكد أن جميع القرارات التي صدرت منذ بداية تشكل الفريق لغاية الآن تستثني السيارات التي تنقل المواد الغذائية والبضائع والمواد الأولية وكل ما له علاقة بالإنتاج الصناعي والزراعي ومسموح تنقلها بين المحافظات وبين المناطق ولا حاجة للتصاريح".

وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس الجمعة منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 29 مارس/آذار وحتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كوروناووفقا لوكالة الأنباء السورية"سانا"، فإنه تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار استثنى جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم، الذي أصدرته السلطات السورية سابقا.