ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في لبنان إلى 412

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان لها، اليوم السبت، أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 412 حالة، بزيادة 21 حالة عن يوم أمس.

كما سجلت حالة وفاة لمريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى ثمانية.

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

وأشار وزير الصحة حمد حسن إلى أن حالات الوفيات بـ"كورونا" معظمها من كبار السن.

ولفت إلى أن تعاطي ​المجتمع المدني مع حظر التجول متفاوت بين منطقة وأخرى، وهذا التفاوت ليس مريحا ولدينا الوقت للالتزام بكل التوصيات، دونها جميعا نحن في خطر.