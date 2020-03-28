"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية تشارك في حملة لـ"كبح انتشار كورونا"... صور

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية حملة للتوعية بهدف الحد من انتشار تفشي فيروس كورونا تحت عنوان "وليسعك بيتك".

وشارك فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية بحملة ميدانية بهدف المشاركة في كبح انتشار الوباء وعدم المساهمة في تلقيه ونشره، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

فروع الرئاسة العامة لـ #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع أمانات المناطق تنفذ رسائل توعوية ووقائية ضمن فعاليات حملة #وليسعك_بيتك .#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/LNjzkVfNoY — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) March 27, 2020

وتضمنت الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

ونوه مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة، فهد بن فيصل الثبيتي، بالقرارات الاحترازية الصادرة في المملكة، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن.

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فروع الرئاسة العامة لـ #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر ومن خلال الفرق الميدانية تساهم في التوعية بالبقاء في المنازل ضمن حملة #وليسعك_بيتك .#كلنا_مسؤول

⁧#أنا_جالس_في_بيتي pic.twitter.com/zuC7ZkN7Zu — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) March 22, 2020

وأطلقت الرئاسة هذه الحملة في جميع فروعها للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الجمعة تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها لأشخاص جاؤوا من خارج المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السعودية إلى 1104 حالة.