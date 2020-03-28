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13:38 GMT28 مارس/ آذار 2020
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    مخاوف من كورونا في الكويت

    "فزعة للكويت"... حملة بوجه كورونا

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    العالم العربي
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    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (140)
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    انطلقت اليوم السبت حملة "فزعة للكويت" التي تنظمها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع 41 جمعية خيرية كويتية، لدعم الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ظهر اليوم السبت، عن الناطق الإعلامي باسم حملة "فزعة الكويت"، خالد الشطي، أن الحملة جاءت استجابة لنداء أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتعبيرا عن تضامن كل فئات المجتمع في مكافحة الفيروس وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية.

    وأكد الشطي أن الفزعة الوطنية وتستمر يوما واحد، تهدف لتوحيد جهود جميع الجمعيات الخيرية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، متوجها بالشكر للشيخ الصباح على نداءه تجاه كل من يعيش على أرض الكويت وللجهات الرسمية والجمعيات والمبرات الخيرية في مواجهة أزمة كورونا.

    وأوضح أن تلك الجهات أسهمت بشكل فاعل ومهم في الوقاية من تفشي الوباء، وفي الحد من آثاره الضارة على الصحة العامة وعلى المجتمع، من خلال العديد من المبادرات والفعاليات مبينا أن الحملة ستعمل على معالجة الآثار الناجمة والمساهمة في مديد العون لتجاوز تلك الأزمة بشكل تضامني تحملا للمسؤولية المجتمعية وخدمة للكويت وأهلها.

    وأشار الشطي الى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ممثلة بإدارة الفتوى أفتت بجواز إخراج الزكاة لدعم هذه الحملة، مثمنا في الوقت ذاته دور المواطنين والمقيمين على الدعم الكبير لهذه الحملة من قبل أن تبدأ.

    وفي السياق نفسه، أعلنت الكويت اليوم السبت، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" ليصبح الإجمالي 235 حالة. 

    وقالت الصحة الكويتية في بيان صباح اليوم: "تأكيد إصابة 10 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 235 حالة".

    وكانت السلطات الكويتية، أعلنت اليوم السبت، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 حالة.

    ​واتخذت الكويت إجراءات مشددة لمكافحة فيروس "كورونا"، إذ أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

    وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، الـ500 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 130 آلاف.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (140)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أمير الكويت, الكويت
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