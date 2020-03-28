السعودية تسجل 99 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، "تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1203".

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه تم "تسجيل 99 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، من بينها 10 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، وبذلك يكون إجمالي الإصابات 1203"، وذلك حسب قناة "العربية".

وأضاف أنه "تم تسجيل حالة وفاة لمواطن من الرياض كان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 4 حالات"، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات العزل المنزلي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان، أصدر يوم الاثنين الماضي، أمرا بحظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما، فيما شددت حظر التجول في أنحاء البلاد، يوم الأربعاء الماضي، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.