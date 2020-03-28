لا يوجد نقص.. 8 آلاف شاحنة مواد غذائية تدخل دمشق اليوم

يستمر تدفق المواد الغذائية بين المحافظات السورية بالتوازي مع إجراءات وظروف الحجر الذي تفرضه الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" اليوم السبت عن مدير سوق الهال في دمشق فراس عقميق تأكيده أن جميع المواد الاستهلاكية تدفق من جميع المناطق والمحافظات إلى سوق الهال بدمشق.

ولفت عقميق إلى تسجيل دخول أكثر من 8 آلاف شاحنة إلى سوق الهال في الزبلطاني في دمشق قادمة من مختلف المحافظات السورية وهي تحمل جميع أنواع الخضراوات والفواكه من جميع المحافظات وريف المحافظة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية على جميع أنواعها من رز وزيت وسكر و غيرها.

وبين عقميق أن جميع المواد المطلوبة تصل إلى سوق الهال والبزورية بانسيابية تامة ولا يوجد نقص في أي مادة.

وأكد أنه لا يوجد منع لأي شاحنة تحمل المواد الغذائية والخضراوات سواء بين المحافظات أم بين الريف ومراكز المحافظات وتستطيع السيارة الدخول إلى دمشق في أي ساعة حتى أوقات الحظر.

وأضاف: "بالنسبة لسوق الهال فهو مفتوح على مدار الساعة ولكن بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً لايمكن خروج السيارات منه ولكن يمكن دخول أي شاحنة حتى في هذه الأوقات".