طيران التحالف يستهدف العاصمة اليمنية ومحافظتي صعدة والجوف

شن طيران التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، سلسلة غارات على مواقع عدة بالعاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظتي صعدة والجوف الحدوديتين. حسبما أبلغ مصدر عسكري بصنعاء، وكالة "سبوتنيك".

القاهرة – سبوتنيك . وقال المصدر إن "طيران التحالف نفذ 3 غارات على منطقة رجام في مديرية بني حشيش شمال شرقي صنعاء ، فيما استهدف بغارة أخرى جبل الصوفي في مديرية نهم شرق صنعاء".كما شن طيران التحالف، بحسب المصدر، 4 غارات على منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف الحدودية.

ويشار إلى أن طيران التحالف العربي قد شن، مساء أمس الجمعة، غارات مكثفة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف شن 10 غارات على مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف، ونفذ غارتين على مديرية الحزم مركز المحافظة.

ووفقا للمصدر، استهدفت بعض الغارات الجوية نقاط تفتيش وتحركات لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين"). وفي السياق، قصف طيران التحالف العربي، محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وأفاد المصدر بأن التحالف نفذ 5 غارات جوية على مديرية صرواح غرب مأرب، وقصف بغارة مديرية مجزر شمال غرب مارب.