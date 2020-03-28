الإرياني يهاجم "أنصار الله": تستغل كورونا للحشد لـ"محارق الموت"

وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، انتقادا جديدا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، معتبرا أنها تحاول استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، لصالحها.

وكتب الإرياني على "تويتر"، اليوم السبت: "تصريحات أحد قيادات المليشيا الحوثية لقناة اللحظة في صنعاء، تؤكد ما كنا قد حذرنا منه، من استغلالها للوباء العالمي (كورونا) وحالة الفزع لدى المدنيين من احتمالية تفشي الفيروس، للحشد لمحارق الموت، خدمة لأجندة إيران التوسعية".

١-تصريحات احد قيادات المليشيا الحوثية لقناة اللحظة في صنعاء تؤكد ما كنا قد حذرنا منه،من استغلال المليشيا للوباء العالمي #كورونا وحالة الفزع لدى المدنيين من احتمالية تفشي الفيروس لحشدهم لمحارق الموت خدمة لأجندة إيران التوسعية#معا_لمواجهة_المشروع_الايراني#الحوثي_5سنوات_من_الاجرام pic.twitter.com/WMZXVhMcG2 — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 28, 2020

وتابع: "هذا الطرح يكشف عن بشاعة وقبح وإجرام ودموية المليشيا الحوثية التي تسوق المواطنين للجبهات دون اكتراث لمصيرهم، وتوظف الجائحة العالمية خدمة لاهدافها في تثبيت الانقلاب وتحويل اليمن منصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن المنطقة والعالم".

٢-هذا الطرح يكشف عن بشاعة وقبح واجرام ودموية المليشيا الحوثية التي تسوق المواطنين للجبهات دون اكتراث لمصيرهم، وتوظف الجائحة العالمية خدمة لاهدافها في تثبيت الانقلاب وتحويل اليمن منصة لاستهداف دول الجوار واقلاق امن المنطقة والعالم#الحوثي_5سنوات_من_الاجرام pic.twitter.com/WMZXVhMcG2 — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 28, 2020

وقال في تدوينة ثالثة: "هذا الطرح يكفي لدفع المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف لمراجعة أسلوب عملها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والعمل على تنفيذ مشاريع مباشرة لمصلحة المواطنين وعدم تسليم رقابهم لهذه المليشيا الإجرامية التي تثبت كل يوم أنها مجرد جماعة إرهابية".

٣-هذا الطرح يكفي لدفع المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف لمراجعة اسلوب عملها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والعمل على تنفيذ مشاريع مباشرة لمصلحة المواطنين وعدم تسليم رقابهم لهذه المليشيا الاجرامية التي تثبت كل يوم انها مجرد جماعة إرهابية

pic.twitter.com/WMZXVhMcG2 — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 28, 2020

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص، بينما قالت منظمة الصحة العالمية قبل أيام أنها لم ترصد حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، في اليمن.

وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 104 آلاف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 86 ألف، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 72 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 53 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 35 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 32 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 14 ألف، وسويسرا بأكثر من 13 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.