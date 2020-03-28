وضع وزير سوداني في الحجر الصحي عقب لقاءه مصابا بفيروس كورونا

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، اليوم السبت، عن دخوله لحجر صحي بمنزله، وذلك بعد لقاءه بمواطن سوداني مصاب بفيروس كورونا المستجد.

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لوزير الطاقة والتعدين، تسلمت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه "أعلن لكم رسميا أنني في حالة عزل شخصي في البيت".

وأضاف الوزير السوداني، أنه "اتخذ كل الاحتياطات بعد مصادفته الحالة رقم 4 المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا: "رغم أنني كنت على بعد متر أو أكثر و كنت أضع الكمامة، إلا إنني ومن موقع المسؤولية وحرصا على صحة الجميع، دخلت العزل الشخصي وسأكون على اتصال بكم أباشر عملي من بعد".

يذكر أن وزارة الصحة السودانية، أعلنت صباح اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدين مصابتين بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري إلى 5 أشخاص.