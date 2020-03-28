محمد بن زايد يبعث رسالة إلى بوريس جونسون

بعث محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون .

ونشر محمد بن زايد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أعرب فيها عن أمنياته بشفاء بوريس جونسون بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ابن زايد في تغريدته "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، آملين له وللشعب البريطاني الصحة والسلامة .. تحدي "فيروس كورونا المستجد" سنواجهه بإذن الله بالإرادة والعزيمة والتضامن بين البشرية جمعاء".

تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. آملين له وللشعب البريطاني الصحة والسلامة .. تحدي " فيروس كورونا المستجد " سنواجهه بإذن الله بالإرادة والعزيمة والتضامن بين البشرية جمعاء. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 28, 2020

وتأتي رسالة الشيخ محمد بن زايد بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان جونسون، بعد خضوعه لاختبار فيروس كورونا، الذي كشفت نتائجه أن الحالة إيجابية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز". وقرر رئيس الوزراء عزل نفسه، إلا أنه سيواصل العمل من المنزل لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن تفشي المرض.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

وقال جونسون في تغريدة "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وتعد بريطانيا من البلدان المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى أمس أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.