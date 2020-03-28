"ساعة الأرض"... شقيق أمير قطر يدعو سكان العالم إلى إطفاء الأنوار لمدة ساعة

دعا شقيق أمير قطر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، سكان العالم إلى إطفاء الأنوار في البيوت والمباني لمدة ساعة.

وقال جوعان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه "رغم انشغال العالم هذه الأيام بفيروس كورونا، فإن ساعة الأرض استحقاق لا تُغفله البشرية من أجل مستقبلها".

وتابع "بين 20:30 - 21:30 سيطفئ سكان الأرض الأنوار في البيوت والمباني لمدة ساعة، حفاظا على البيئة وحماية للحياة من تغير المناخ".

رغم انشغال العالم هذه الأيام بفيروس كورونا فإن #ساعة_الأرض استحقاق لا تُغفله البشرية من أجل مستقبلها ..

بين 20:30 - 21:30 سيطفئ سكان الأرض الأنوار في البيوت والمباني لمدة ساعة حفاظاً على البيئة وحماية للحياة من تغيّر المناخ ..#EarthHour — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) March 28, 2020

رغم القيود بسبب فيروس كورونا، بدأت فعالية "ساعة الأرض" في مختلف أنحاء العالم، حيث تم إطفاء الأنوار على مبان شهيرة ومنازل لدعم التوعية بشأن تغير المناخ.

#NewZealand It's 🌏⏳time! How are you spending your #EarthHour in your home? Let’s fill the internet with positive and uplifting images ❤️ https://t.co/nj08g0tLtE pic.twitter.com/JbxGqjwW4D — Earth Hour Official (@earthhour) March 28, 2020

وتدعو المبادرة التي بدأتها منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" عام 2007، المواطنين في أنحاء العام، والشركات والسلطات المحلية إلى إطفاء الأنوار لمدة ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لكل بلدة أو مدينة.

#SouthKorea Are you ready? #EarthHour is virtual this year and you can tune in from your home at: https://t.co/FZoBHPQN2Q pic.twitter.com/9mQV0gqcGW — Earth Hour Official (@earthhour) March 28, 2020

وقرر المنظمون المضي قدما في المبادرة على الرغم من انهماك العالم حاليا في مكافحة فيروس كورونا. وقد أدت عمليات الإغلاق في مختلف أنحاء العالم إلى خفض مستوى التلوث.

Throwback to the past years in Asia 🌎 How are you spending this year’s #EarthHour? Share the memories you're making with the world on social media! pic.twitter.com/epNdNxinhe — Earth Hour Official (@earthhour) March 28, 2020

وكان المنظمون قد قالوا في وقت سابق في بيان على الموقع الإلكتروني "إيرث أور" أو (ساعة الأرض) "ساعة الأرض 2020 ستشهد قيام أشخاص من جميع أنحاء العالم برفع أصواتهم للدعوة إلى العمل على القضايا البيئية الملحة في بلادهم".

As the world finds itself in these difficult times, we’re inspired and uplifted by how people are staying connected. Join us this #EarthHour as we act in solidarity with millions worldwide to switch off at home at 8.30pm and raise our voice for our planet https://t.co/XABxkY9DdC pic.twitter.com/9dtJv6vWgO — Earth Hour Official (@earthhour) March 28, 2020

وأضاف البيان أن "فعاليات رقمية غير مسبوقة ستحشد ملايين الأشخاص على الإنترنت للمشاركة في ساعة الأرض كما لم يحدث من قبل".