الرئيس اليمني: أبناء مأرب يسجلون مواقف بطولية

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن أبناء محافظة مأرب وإقليم سبأ، يسجلون مواقف بطولية في الدفاع عن الثورة والجمهورية بتقديم التضحيات من أجل انتصار راية اليمن الاتحادي، القائم على العدالة والمساواة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي تبث من الرياض، مشيرة إلى أن تصريحات هادي، جاءت خلال اتصاله، اليوم السبت، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العراده.

وخلال الاتصال قال هادي، إن "مأرب وأبناءها وإقليم سبأ بصورة عامة، سيظلون كما عهدهم شعبنا صناع فجر الثورة ورواد النضال والتحرر والبطولة والبسالة والفداء"، مضيفا: "المواقف المشرفة التي يسطرها أبناء مأرب ومعهم الجيش الوطني وأحرار اليمن، بدعم ومساندة من الأشقاء في التحالف العربي، هدفها دحر فلول وقوى التمرد من المليشيات الحوثية الإيرانية، التي تزج بالأبرياء والمقرر بهم وقودا في حربها العبثية على شعبنا ووطننا خدمة لأهداف وأجندة إيران وأطماعها التوسعية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.