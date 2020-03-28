إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية

أصيب، مساء اليوم السبت، عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

رام الله- سبوتنيك. واعتقلت القوات الإسرائيلية اثنين من الفتية اللذين ينحدران من البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المدمع حيث أمطر جنود الجيش الإسرائيلي أهالي البلدة بالغاز المسيل للدموع.

وأكد أحد شهود العيان لمراسل سبوتنيك اعتقال القوات الإسرائيلية لاثنين من الفتية في القرية.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات الشبان من أهالي البلدة والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة ما أدى لإصابة العشرات.