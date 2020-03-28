غريفيث: "الانتقالي الجنوبي" يدعم دعوة الأمم المتحدة لوقف القتال في اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم دعوة الأمم المتحدة لوقف القتال في اليمن، لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب غريفيث، على "تويتر"، اليوم السبت: "وجه المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، شكره للمجلس الانتقالي الجنوبي لدعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن أثناء اجتماع عن طريق الفيديو".

وأضاف غريفيث: "وناقش المجتمعون الخطوات المقبلة لترجمة التزامات الأطراف لأفعال ومجهودات مواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وأعلنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، الخميس الماضي، حظر تجوال في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، احترازا من أي تفشي لفيروس كورونا، وذلك بعدما اتخذت قرارا سابقا بإغلاق المولات وأسواق القات وأماكن التجمعات في عدن.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قد سيطرت في العاشر من أغسطس/ آب الماضي، على قصر معاشيق الرئاسي من دون قتال، بعد سيطرتها على معسكرات ومؤسسات الدولة في مدينة عدن، بما فيها مقر الحكومة اليمنية، إثر مواجهات دامية مع قوات الحماية الرئاسية استمرت 4 أيام سقط خلالها نحو 40 قتيلا و260 جريحا، حسب الأمم المتحدة.

وجه المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، شكره للمجلس الانتقالي الجنوبي لدعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في #اليمن أثناء اجتماع عن طريق الفيديو. وناقش المجتمعون الخطوات المقبلة لترجمة التزامات الأطراف لأفعال ومجهودات مواجهة الانتشار المحتمل لفيروس #كوفيد_19 — UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) March 28, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 104 آلاف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 86 ألف، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 72 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 53 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 35 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 32 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 14 ألف، وسويسرا بأكثر من 13 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.