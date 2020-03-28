متحدث عسكري: محافظ الجوف طلب من الرئيس هادي التحقيق في سبب سقوط الحزم

دعا مسؤول حكومي يمني بارز، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، على مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وكتب الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني ، العقيد ربيع القرشي، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، أن "محافظ محافظة الجوف قائد محور الجوف، اللواء أمين العكيمي يخرج عن صمته ويطلب من الرئيس هادي سرعة تشكيل لجنة للتحقيق في سبب سقوط مركز المحافظة والمديريات المجاورة لها بأيدي الحوثيين".

وأرفق المتحدث العسكري، بتغريدته خطاباً موجهاً من المحافظ العكيمي للرئيس اليمني، بتاريخ أمس الجمعة، تضمن طلب تشكيل لجنة تحقيق في أسباب تقدم الحوثيين وسيطرتهم على مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.

وأعلن الحوثيون، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، في 17 مارس الجاري، السيطرة على كافة مديريات محافظة الجوف بما فيها مركز المحافظة مديرية الحزم، باستثناء بعض المناطق في مديرية خب والشعف وصحراء الحزم، خلال عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم "فأمكن منهم".