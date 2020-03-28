أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر إلى 454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة.

الجزائر- سبوتنيك. وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى "تسجيل 45 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 454 مصابا، فيما سُجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء".

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة ( 180 حالة ) في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد وتسعة ولايات أخرى من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت آلاف حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس في الكثير من دول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.