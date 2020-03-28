قطر تسجل أول حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالتين تماثلتا للشفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 45 حالة في دولة قطر، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتين تماثلتا للشفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 45 حالة في دولة قطر، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس.#قنا pic.twitter.com/WxNYEibwVH — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 28, 2020

​وذكرت الوزارة أن حالة الوفاة تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية، يبلغ من العمر 57 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته.

وزارة الصحة العامة تذكر أن حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كوفيد-19) إلى 45 حالة، وأن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 28, 2020

وقررت اللجنة الأولمبية القطرية، ظهر اليوم السبت، تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية المحلية حتى 14 أبريل/نيسان 2020، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها قطر للحد من تفشي فيروس كورونا.

​وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالدولة إلى 562 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "وباء عالميا"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 600 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات 27 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 133 ألف شخص.