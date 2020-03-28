الأردن... مجلس النواب يتبرع لوزارة الصحة في سياق مواجهة كورونا

بادر مجلس النواب الأردني بتقديم دعم مالي إلى وزارة الصحة في الأردن في سيتق تمكينها وتعزيز قدرتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "قناة المملكة" عبر موقع تويتر اليوم السبت أن مجلس النواب أعلن عن:

"تقديم تبرع شخصي من النواب كافة بقيمة 30 ألف دينار لوزارة الصحة وبـ 50 ألف طرد للمحتاجين".

#مجلس_النواب : تقديم تبرع شخصي من النواب كافة بقيمة 30 ألف دينار لوزارة الصحة وبـ 50 ألف طرد للمحتاجين#عاجل #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 28, 2020

​وأعلنت المملكة الأردنية، مساء يوم الجمعة 27 مارس/آذار، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت قناة "المملكة" الأردنية إنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الأردن، لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما.

ونقلت القناة عن مدير مستشفى الأمير حمزة بالمملكة تأكيده حالة الوفاة المذكورة.