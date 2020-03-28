ليبيا تسجل حالتي إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3 حالات

أعلنت السلطات الصحة الليبية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى ثلاث حالات مؤكدة بعد تسجيل حالتين اليوم.

بنغازي- سبوتنيك. وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية فيسبوك، "بشأن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 28 آذار/مارس 2020 بلاغا بوجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحكمة مصراتة والمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني".

وأكد على أن "عقب فحص العينتين مخبريا تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء 24 مارس/آذار الجاري، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمواطن ليبي يبلغ من العمر 73 عام قادماً من السعودي يوم 5 مارس/آذار 2020.

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس في الكثير من دول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.