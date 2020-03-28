الهلال الأحمر: إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن فلسطينيين اثنين أصيبا مساء اليوم السبت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأكثر من 20 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

رام الله- سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة اثنين بالرصاص المطاطي وعشرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين هاجموا يطا حيث ساندتهم القوات الإسرائيلية التي استخدمت وسائل القمع ضد الفلسطينيين ما أدى لوقوع عدد من الإصابات قبل أن تنسحب القوات بصحبة المستوطنين من البلدة.

ومنذ إعلان حظر التجوال في الضفة الغربية بأمر من الحكومة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا كثف المستوطنون من هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية والأراضي الزراعية.