مصدر: استقالة وزيري الخدمة والنقل في الحكومة اليمنية

قدم وزيران في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، استقالتيهما، إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك" إن "وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقية، قدم استقالته إلى الرئيس هادي، احتجاجاً على ترهل الأداء العام للحكومة وتعمد تجاهل أعضائها، وعدم القدرة على تحقيق أي إنجاز ملموس".

وأضاف المصدر أن "استقالة الفقية تزامنت مع تقديم وزير النقل صالح الجبواني، استقالته تنديداً بإيقافه من رئيس الحكومة معين عبدالملك، عن العمل، رغم أن ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية".

ووفق المصدر، "لم تبت الرئاسة اليمنية في أمر الاستقالتين".