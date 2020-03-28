نصرالله: نعاصر تجربة جديدة وهناك دول قد تكون مقبلة على التفكك

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن هناك "منظومات ودول قد تكون مقبلة على التفكك وقد بدأ النقاش في مصيرها".

وبحسب موقع قناة "الميادين"، اللبنانية، قال نصر الله: "ما يحصل اليوم قد يكون أكبر من الحرب العالمية الثانية"، وتابع: "نعاصر تجربة جديدة لا شبيه لها منذ أكثر من مئة عام وقد تنقل العالم إلى وقائع جديدة".

وأضاف: "أدعو إلى الإعتبار مما يحصل اليوم في العالم".

وقال نصر الله: "هناك منظومات ودول قد تكون مقبلة على التفكك وقد بدأ النقاش في مصيرها".

مضيفا: " بعد إنتهاء مسار كورونا قد نكون أمام نظام عالمي جديد"، وتابع: "الآن هو وقت استفادة الأغنياء من أموالهم لدنياهم وآخرتهم".