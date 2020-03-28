نصر الله يوجه رسالة إلى أغنياء لبنان

قال أمين عام حزب الله الللبناني حسن نصر الله إنه "يجب مساعدة المرضى بفيروس كورونا معنوياً".

وبحسب موقع "الميادين" قال نصر الله: "الآن هو وقت استفادة الأغنياء من أموالهم لدنياهم وآخرتهم". مضيفاً: "فليعتبر أغنياء هذا البلد أن أموالهم تصرف على حملات انتخابية".

من ناحية أخرى علق أمين عام حزب الله على الأزمة المالية التي يعيشها لبنان وقال: "لم يعد ممكناً السكوت على حجز المصارف أموال صغار المودعين". مضيفا: "المطلوب من المصارف إعادة أموال صغار المودعين إلى أصحابها".

وقال أمين عام حزب الله: "حل مشكلة صغار المودعين لدى المصارف أصبح ضرورة أخلاقية وإنسانية ملحة".

وقال نصر الله: "قد نضطر إلى فتح ملف أرباح المصارف في الفترة المقبل".

السيد #نصرالله :

"من المعيب أن تقوم #جمعية_المصارف بالتبرع بمبلغ 6 مليون دولار فقط لمواجهة كورونا" pic.twitter.com/haC8gzBvwp — علي شعيب 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 28, 2020

وتابع: "التبرع الذي قدمته المصارف كان معيباً وما يحصل اليوم أصعب من حرب يوليو/ تموز 2006 وعلى المصارف أن تساعد البلد".

وقال نصر الله: "أدعو التجار الشرفاء إلى التدخل في السوق عبر كسر احتكار التجار الجشعين". مضيفاً: "يجب نهي التجار عن رفع الأسعار والجشع بحق أهلهم وناسهم".

وأكد نصر الله: "المطلوب من الوزارات والقضاء والأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة رفع الأسعار والاحتكار". قائلا إن "ارتفاع الأسعار واحتكار بعض البضائع يعود إلى جشع بعض التجار والمحتكرين".

وقال نصر الله: "التكافل الاجتماعي ليس مناسبة للتنافس السياسي ولا للاستثمار السياسي". مضيفا: "الحكومة اللبنانية تقوم بإدارة جيدة ومقبولة للمواجهة مع انتشار كورونا".