نصر الله يوجه رسالة إلى أغنياء لبنان

من ناحية أخرى علق أمين عام حزب الله على الأزمة المالية التي يعيشها لبنان وقال: "لم يعد ممكناً السكوت على حجز المصارف أموال صغار المودعين". مضيفا: "المطلوب من المصارف إعادة أموال صغار المودعين إلى أصحابها".
وقال أمين عام حزب الله: "حل مشكلة صغار المودعين لدى المصارف أصبح ضرورة أخلاقية وإنسانية ملحة".
وقال نصر الله: "قد نضطر إلى فتح ملف أرباح المصارف في الفترة المقبل".
السيد #نصرالله :— علي شعيب 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 28, 2020
"من المعيب أن تقوم #جمعية_المصارف بالتبرع بمبلغ 6 مليون دولار فقط لمواجهة كورونا" pic.twitter.com/haC8gzBvwp
وتابع: "التبرع الذي قدمته المصارف كان معيباً وما يحصل اليوم أصعب من حرب يوليو/ تموز 2006 وعلى المصارف أن تساعد البلد".
وقال نصر الله: "أدعو التجار الشرفاء إلى التدخل في السوق عبر كسر احتكار التجار الجشعين". مضيفاً: "يجب نهي التجار عن رفع الأسعار والجشع بحق أهلهم وناسهم".
وأكد نصر الله: "المطلوب من الوزارات والقضاء والأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة رفع الأسعار والاحتكار". قائلا إن "ارتفاع الأسعار واحتكار بعض البضائع يعود إلى جشع بعض التجار والمحتكرين".
“The two most powerful warriors are patience and time.”#Beirut #Lebanon #ghosttown #بيروت #لبنان#coronavirus #StayHome #بكرا_احلى #خليك_بالبيت pic.twitter.com/aQbnor4GHP— Khaled Ajib (@KhaledAjib) March 25, 2020
وقال نصر الله: "التكافل الاجتماعي ليس مناسبة للتنافس السياسي ولا للاستثمار السياسي". مضيفا: "الحكومة اللبنانية تقوم بإدارة جيدة ومقبولة للمواجهة مع انتشار كورونا".
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