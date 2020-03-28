سوريا: وضع الإصابات الخمسة بكورونا مستقر والمتابعة مستمرة حتى الشفاء

كشفت وزارة الصحة السورية أن وضع الحالات الخمسة المصابة بفيروس كورونا في سوريا مستقر وأن إجراءات المتابعة الطبية مستمرة حتى الشفاء.

ونقلت "شام إف إم" عن وزارة الصحة السورية تأكيدها اليوم السبت أن:

"الوضع الصحي للمصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد مستقر وهم تحت الإشراف الطبي والمتابعة حتى الشفاء".

وأضافت: " نؤكد التزامنا بالإعلان عن أي حالة مثبتة بفيروس كورونا".

مؤكدة: "يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحكومية المتخذة وتجنب أماكن الازدحام وتطبيق قواعد النظافة العامة، وعدم المساهمة في تداول الشائعات ونشر الأخبار غير الموثوقة".

وحتى الآن أعلنت السلطات الطبية في سوريا عن تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وفرضت الحكومة السورية إجراءات حظر وتقييد للحركة في البلاد حيث شهدت المدن للمرة الأولى في تاريخها حظرا عاما للتجول.