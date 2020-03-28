نصر الله يوجه دعوة إلى حكام السعودية

وجه أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله دعوة إلى قادة وحكام المملكة العربية السعودية.

وقال نصر الله: أجدد الدعوة لحكام السعودية بأن يوقفوا الحرب على اليمن.

وحسب موقع قناة "الميادين" قال نصر الله إن "قيادات كبيرة في العالم تسقط اليوم في الامتحان الأخلاقي".

وقال أمين عام حزب الله: "نقدر عالياً مبادرة السيد الحوثي بالاستعداد لمبادلة الإخوة الفلسطينيين المعتقلين في السعودية".

وأضاف نصر الله: "أما آن للعالم أن يصرخ في وجه حكام السعودية ليقول لهم كفى حربا على اليمن".

وفي سياق التعليق على تفشي وباء كورونا المستجد في العالم قال أمين عام حزب الله: "هناك منظومات ودول قد تكون مقبلة على التفكك وقد بدأ النقاش في مصيرها".