تلفزيون: اعتراض صاروخين في سماء الرياض

قالت قناة "العربية" التلفزيونية، نقلا عن مراسلها ومصادر، إنه تم اعتراض صواريخ في سماء العاصمة السعودية الرياض ومدينة جازان بجنوب البلاد، اليوم السبت.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نقلا عن مراسلها: اعتراض صاروخين في سماء الرياض.

مراسل العربية: اعتراض صاروخين في سماء الرياض #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 28, 2020

وأضافت ​قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أنه تم اعتراض صاروخ في سماء مدينة جازان بجنوب المملكة.

مصادر العربية: اعتراض صاروخ في سماء جازان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 28, 2020

وقال سكان في الرياض إنهم سمعوا أصوات عدة انفجارات أعقبها إطلاق صفارات الإنذار في المناطق الشمالية، بحسب وكالة رويترز.

كما أعلن ​التلفزيون السعودي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء الرياض، إذ قال مراسل قناة "الإخبارية" السعودي مضادات باتريوت تعترض جسما معاديا في سماء الرياض.

التحالف يؤكد لـ #الإخبارية اعتراض وتدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 28, 2020

​وأكد قوات التحالف العربي لـ"الإخبارية" اعتراض وتدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض.