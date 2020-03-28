تلفزيون: اعتراض صاروخين في سماء الرياض

وذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نقلا عن مراسلها: اعتراض صاروخين في سماء الرياض.
مراسل العربية: اعتراض صاروخين في سماء الرياض #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 28, 2020
وأضافت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أنه تم اعتراض صاروخ في سماء مدينة جازان بجنوب المملكة.
مصادر العربية: اعتراض صاروخ في سماء جازان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 28, 2020
وقال سكان في الرياض إنهم سمعوا أصوات عدة انفجارات أعقبها إطلاق صفارات الإنذار في المناطق الشمالية، بحسب وكالة رويترز.
كما أعلن التلفزيون السعودي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء الرياض، إذ قال مراسل قناة "الإخبارية" السعودي مضادات باتريوت تعترض جسما معاديا في سماء الرياض.
مراسل #الإخبارية: مضادات باتريوت تعترض جسما معاديا في سماء #الرياض#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 28, 2020
التحالف يؤكد لـ #الإخبارية اعتراض وتدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 28, 2020
#بث_مباشر | التحالف يؤكد لـ #الإخبارية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء #الرياضhttps://t.co/CKhgqlqlAc— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2020
فيديو | لحظة اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء #الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/6fX1RidEDb— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2020
وأكد قوات التحالف العربي لـ"الإخبارية" اعتراض وتدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض.
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