المغرب: 31 إصابة جديدة بفيروس كورنا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 390

الرباط - سبوتنيك. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق السبت عن تسجيل 24 إصابة و3 وفيات، وبذلك ي صبح عدد المصابين في يوم واحد 55 مصاب، وعدد المتوفين 4 حالات مسجلة يوم السبت.

وتحتل مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين بـ117 حالة إصابة، متبوعة بالعاصمة الرباط 71 حالة، فمدينة مراكش السياحية 70 حالة، ثم مدينة فاس 66 حالة، وتتوزع باقي الحالات المسجلة بين باقي المدن.

ويعيش المغاربة منذ 20 آذار/ مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 نيسان/ أبريل القادم.