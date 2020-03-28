الكويت... مجهول يخترق حظر التجول ويشرع في دهس رجل أمن

أقدم شخص مجهول في الكويت على اختراق حظر التجول كما شرع في دهس أحد رجال الأمن.

وصرح مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية بأن تعليمات صدرت إلى قطاع الأمن الجنائي بضبط وإحضار شخص مجهول قام باختراق الحظر واعتدى على رجال الأمن وأهانهم وتمكن من الفرار بسيارة فارهة بعدما شرع في دهس أحدهم.

وأظهرت المعلومات الأولية أن المركبة التي كان يستقلها المتهم تعود لشخص من غير محددي الجنسية، كما تم تسجيل عدة قضايا لهذا الشخص وهي الاعتداء على رجال الأمن وإهانتهم واختراق الحظر والشروع في دهس رجل أمن.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أن إجمالي المخالفين لقرار حظر التجول في اليوم السادس لحظر التجوال بلغ 20 مخالفا بواقع 16 مواطنا و4 وافدين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن أكبر عدد من مخالفي الحظر ضبطوا في محافظة العاصمة بواقع 7 مخالفين، وجاءت في الترتيب الثاني محافظة حولي بـ 5 مخالفين، أما محافظة الأحمدي فضبط فيها 3 أشخاص مخالفين للحظر وفي محافظتي الفروانية والجهراء ضبط 4 مخالفين بواقع مخالفين في كل محافظة، وأخيرا تم ضبط مخالف لحظر التجول في محافظة مبارك الكبير.

يذكر أن رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من ضبط حدث سوري لمخالفته قرار حظر التجول وانتحاله صفة رجل أمن. هذا، وتم ضبط فلاشر استخدمه الحدث بوضعه على سيارة والده.

وأعلنت الكويت اليوم السبت، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" ليصبح الإجمالي 235 حالة.



