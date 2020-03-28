البحرين ترتب إجلاء مواطنيها من قطر وتدعو الدوحة إلى عدم التدخل

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

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أفاد مركز الاتصال الوطني البحريني بأنه تم ترتيب رحلة إجلاء، يوم غد الأحد، للمواطنين البحرينيين العالقين في الدوحة.