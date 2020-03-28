"أنصار الله": منظومة "فاطر 1" تصدت لتشكيل جوي معاد في أجواء صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، تصدي دفاعاتها لتشكيل جوي تابع للتحالف العربي، في أجواء ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

ووفقا للعميد سريع، "أجبرت عملية التصدي، التشكيل الجوي على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ مهامه العدائية".

القاهرة - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "بفضل الله وتأييده تمكنت الدفاعات الجوية في تمام الساعة 01:08 ص، من التصدي لتشكيل قتالي معادٍ في أجواء محيط العاصمة صنعاء بمنظومة فاطر1".

يأتي ذلك عقب إعلان قناة "العربية" السعودية، على حسابها في "تويتر"، اعتراض السعودية، صاروخين في سماء العاصمة الرياض.

يذكر أن "فاطر1" منظومة دفاع جوي جديدة كشفت "أنصار الله"، في 23 فبراير/شباط الماضي، امتلاكها إلى جانب منظومات ثاقب1 وثاقب2 وثاقب3، قالت الجماعة إنها طورتها بخبرات يمنية.

في سياق آخر، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس السبت، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، وعضو وفد الجماعة المفاوض، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على تويتر، "‏بعون الله وتوفيقه تم اليوم، تحرير 14 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة الجوف".

وأوضح أن صفقة تبادل الأسرى تمت "عبر تفاهمات محلية".

وكان المرتضى أعلن، الثلاثاء الماضي، تحرير 5 من أسرى الجماعة في جبهة الجوف وفق صفقة تبادل مع الجيش اليمني، قادتها وساطة محلية.