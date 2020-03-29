صحيفة: لبنان يتخذ قرار تنظيم عودة اللبنانيين المغتربين من الخارج

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، عن اتخاذ لبنان قرار نهائيا بشأن إعادة مواطنيه المغتربين من مختلف الدول خصوصا في القارة الأفريقية التي تعد من أخطر المناطق في حال تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر سياسية خاصة أن قرار تنظيم عودة اللبنانيين من الخارج اتخذ يوم أمس السبت، عبر رحلات تنظمها شركة ​طيران الشرق الأوسط​" اللبنانية، كاشفة أن "الخطوات التنفيذية سيعلن عنها رسميا يوم الثلاثاء المقبل بعد اجتماع ​مجلس الوزراء​".

وأوضحت مصادر سياسية أن "هناك عدة اقتراحات طرحت في الساعات الماضية لإجلاء المغتربين، وسط تأكيدات منهم أنهم حاضرون لإعفاء الدولة من أي تكاليف".

فيما أكدت شركة "طيران الشرق الأوسط"، أنها حاضرة لإجلائهم، مشيرة إلى أن "من ضمن الاقتراحات التي تدرس إرسال بعثة طبية تتألف من ممرضين وطبيب اختصاصي يفحصهم هناك قبل صعودهم إلى الطائرة، ويجري فرزهم بين حالات تحتاج إلى حجر منزلي أو عزل، قبل وصولهم إلى لبنان".