بعد أنباء عن اشتباك بين الجيشين السوري واللبناني... الأخير يوضح

نفى الجيش اللبناني ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، عن وقوع اشتباك مسلح على الحدود بين الجيشين السوري واللبناني في منطقة الهرمل.

وأصدرت قيادة ​الجيش اللبناني، يوم أمس السبت، بيانا جاء فيه: "قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه تنفي جملة وتفصيلا ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي عن وقوع إشكال بين الجيش اللبناني و​الجيش السوري​ على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة ​الهرمل​، داعية وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلّق بها".

قيادة الجيش - مديرية التوجيه تنفي ما تتناقله بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي عن خبراً يزعم وقوع إشكال بين الجيش اللبناني والجيش السوري على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/VAqOmMEdAe — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 28, 2020

كما أصدر الجيش اللبناني بيانا عن تسلمه معدات وأسلحة وذخائر عسكرية لتدريب الوحدات الخاصة، مقدمة من السلطات الأمريكية، وتأتي هذه الهبة ضمن إطار برنامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش اللبناني.