البحرين تتهم قطر بـ"الإساءة" بعد إجلاء المواطنين العالقين في إيران

قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، إن "تدخل قطر في نقل البحرينيين العالقين استهدف الإساءة لبلاده"

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد، إن "البحرين رتبت خطة إجلاء مواطنيها العالقين في إيران بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار مشهد إلى مطار البحرين على دفعات تلتزم بكل معايير السلامة والاحتراز الصحي المطلوب، وليس في رحلات تجارية تعرض المسافرين الآخرين في الطائرات والمطارات لخطر الوباء"، وذلك حسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأضاف، أن "ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم إلى الدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد، ودون أي ترتيب مسبق مع السلطات المختصة في البحرين رغم معرفتهم بخطة الإجلاء البحرينية".

وتابع: "ما قامت به قطر واضح ومكشوف، وهو التدخل في موضوع المواطنين العالقين بهدف الإساءة المبيتة للبحرين"، موضحا أن "الهجمة الإعلامية المنسقة اللاحقة لبيان قطر على مملكة البحرين من مختلف المنصات القطرية والتابعة لها، دليل واضح على خطتهم المبيتة".

ولفت الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إلى أن "توجيهات الملك للحكومة واضحة بالعمل بكل سرعة وحسب خطة مبرمجة تضمن معايير السلامة الصحية لإعادة كل بحريني عالق في الخارج إلى وطنه وتوفير العلاج له وإعادته إلى أهله سالما آمنا".

واختتم بالتأكيد على أن "ما قامت به قطر شيء مستنكر ويستوجب موقف دولي واضح منه. والأحرى بها أن تتوقف عن استخدام مسألة إنسانية مثل جائحة كورونا في خططها ومؤامراتها المستمرة على الدول والشعوب".

وكان مركز الاتصال الوطني البحريني أفاد بأنه تم ترتيب رحلة إجلاء، اليوم الأحد، للمواطنين البحرينيين العالقين في الدوحة، داعيا السلطات القطرية إلى "عدم التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء القائمة لعودة المواطنين البحرينيين لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسلامتهم".

في سياق متصل، اتهمت طهران، أمس السبت، البحرين برفض استقبال مواطنيها العالقين في إيران وسلطنة عمان. وقال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن المئات من رعايا البحرين عالقون في مدينة مشهد الإيرانية المقدسة ينتظرون العودة إلى بلادهم، ونحو ثمانين آخرين عالقون في سلطنة عمان، بينما سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها. وتابع "آل خليفة يعملون على إضاعة الوقت وينتهجون سياسة غير مسؤولة تماما حيال شعبهم. الطيران الإيراني مستعد فورا لنقل هؤلاء الضيوف إلى المنامة مع مراعاة المعايير الصحية".