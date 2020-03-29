العراق يسير اليوم رحلة استثنائية لإجلاء مواطنيه العالقين في روسيا

أعلنت وزارة النقل العراقية تسيير رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في روسيا وإعادتهم إلى البلاد، اليوم الأحد.

ونشرت الوزارة، أمس السبت، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" بيان جاء فيه "على متن الطائر الأخضر .. النقل تُسير رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في موسكو وإعادتهم إلى أرض الوطن يوم غد الأحد".

وأضاف البيان "أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت تخصيصها رحلة استثنائية مباشرة لإجلاء المواطنين العراقين العالقين في موسكو وإعادتهم إلى أرض الوطن خلال 24ساعة، وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق إجراءات السلامة والفحص الصحي ومديرية الجوازات العامة".

وأكد وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، ان الطائرة التي تحمل الطراز B737/Yi-ASV التابعة لأسطول الناقل الوطني ستنطلق غداً الاحد المصادف 29/3/2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً متوجهة من مطار بغداد الدولي إلى موسكو ومقرر عودتها في ذات اليوم في تمام الساعة السادسة مساءاً إلى العاصمة بغداد فعلى الراغبين بالعودة الاسراع إلى مكاتب الحجز التابعة للخطوط الجوية العراقية لتأكيد الحجز لتذاكر العودة وقطع تذاكر سفر جديدة وتم ذلك بعد استحصال كافة الموافقات الأصولية من مجلس الوزراء وخلية الأزمة وبالتنسيق مع السفارة العراقية المتواجدة في موسكو أستجابة للمناشدات الانسانية التي اطلقها المواطنين العراقين العالقين فيها .

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يذكر ان وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة اسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة واعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الثلاث أشهر الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب ايقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.